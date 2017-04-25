17:49 25 апреля 2017 0

После смерти матери чиновники предложили ее дочери освободить жилплощадь Фото: страница "ВК" Анны Селивановой

Прокуратура Красноуральска Свердловской области подала иск в суд в интересах местной жительницы. Чиновники хотят отнять у женщины квартиру на улице Республиканской, которую получил еще ее дед пятьдесят лет назад. В ней Анна Селиванова родилась и выросла.

«Эту двухкомнатную квартиру получил на работе еще мой дед в 60-е годы. Я здесь родилась и выросла, живу здесь со своим четырехлетним сыном, а прописана до сих пор у бывшей свекрови, — рассказала „URA.RU“ Анна Селиванова. — Поэтому, когда умерла моя мама, пришли представители жилищного отдела администрации города и велели мне освобождать жилплощадь. Сказали, что заберут у меня квартиру, так как она не приватизирована. Тут же пообещали поставить меня в очередь нуждающихся под номером 900 с чем-то. С учетом того, что в год дают 4-5 квартир, сколько столетий ждать придется?»

Женщина обратилась в администрацию с заявлением разрешить ей приватизировать квартиру, в которой она прожила фактически всю жизнь. В ответе чиновников сказано, что «смерть нанимателя муниципального жилья не является основанием для использования квартиры его родственниками, которые не зарегистрированы с умершим по одному адресу».

Однако в прокуратуре, куда женщина обратилась за помощью, придерживаются иного мнения. Во время проведенной проверки прокурор пришел к выводу, что довод чиновников администрации является необоснованным и не соответствующим закону. Отсутствие регистрации в спорной квартире не является законным аргументом для отъема жилья.

«Из приведенных выше норм ЖК РФ следует, что для детей и родителей наличие родственных связей является достаточным основанием для признания гражданина членом семьи нанимателя и не требует доказательств характера их отношений с нанимателем», — сделали вывод специалисты прокуратуры в ходе проверки.

На основании вышесказанного прокуратура будет в суде отстаивать интересы женщины. «Мы направили иск в суд в интересах Селивановой о признании действий администрации незаконными», — прокомментировал «URA.RU» заместитель прокурора Красноуральска Григорий Чесноков.

Комментарий в администрации Красноуральска оперативно получить не удалось. Директор управления ЖКХ и энергетики городского округа Красноуральск Олег Овчинников, в ведении которого находится жилищный отдел, по телефону разговаривать с корреспондентом «URA.RU» отказался, предложив обратиться в письменном виде.