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25 апреля 2017
17:42  25 апреля 2017 0

К границам России переброшены новейшие истребители ВВС США

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
Бомбардировщики F-35 призваны усилить военный потенциал НАТОФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Американские новейшие истребители пятого поколения F-35 Lightning II были переброшены на эстонскую военную базу Эмари. Об этом сообщает телеканал CNN.

Развертывание F-35A на территории балтийской страны предусмотрено программой, которая была запущена после присоединения Крыма к России. Власти Эстонии пока не подтвердили факт переброски техники на свою территорию. Предположительно, истребители будут задействованы в ходе совместных учебных полетов с другими самолетами НАТО, сообщает «Интерфакс».

В рамках военно-воздушных учений НАТО Ramstein Alloy будут отработаны перехваты самолетов, поисково-спасательные операции, а также практика диверсий и возможные пути подходов к балтийским аэродромам.

Истребитель F-35 Lightning II входит в семейство малозаметных многофункциональных бомбардировщиков пятого поколения. Самолет оснащен широким спектром вооружения, в том числе для несения ядерных боезарядов.

По итогам 2016 года Россия заняла третье место в мире по уровню военных расходов, обойдя Саудовскую Аравию. Однако первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее сообщил, что считает увеличение российских военных расходов недостаточным.

«С точки зрения той обстановки, в которой мы находимся, какой осуществлен информационный политический и военный наезд на Российскую Федерацию, к этому надо обращаться более серьезно. С учетом того, что делает НАТО, не только по информационной составляющей по дискредитации России, фактически по размещению военных структур вокруг нее — конечно, на это надо реагировать, это требует дополнительных расходов», — подчеркнул он в беседе с «Национальной службой новостей».

Сергей Макеев
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