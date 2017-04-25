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Главные новости Курганской области
17:55  25 апреля 2017 0

Курганский депутат с богатым политическим прошлым досрочно слагает полномочия. В кулуарах шепчутся о причинах

Городской совет ветеранов. Проблема Нового Мира Курган, мазеин александр
Александр Мазеин написал заявление по собственному желаниюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В среду, 26 апреля, Курганская городская Дума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата гордумы шестого созыва Александра Мазеина. Вопрос значится в повестке заседания, опубликованной на сайте гордумы.

Александр Мазеин решил сохранить интригу. «Причины есть, я завтра обо всем расскажу на Думе», — сказал он корреспонденту «URA.RU». В кулуарах отмечают, что у 71-летнего депутата есть проблемы со здоровьем.

За плечами Мазеина богатая политическая карьера. В 1990 году он был назначен руководителем областного отдела социального обеспечения Курганской области. С 2002 по 2005 годы исполнял обязанности заместителя губернатора по гуманитарной сфере и социальной политике, а с 2007 по 2010 годы — руководителя аппарата правительства Курганской области. В сентябре 2014 года впервые избран депутатом городской Думы Кургана. С 2010 года и по настоящее время является председателем городского Совета ветеранов.

Как отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Кафеев в разговоре с корреспондентом «URA.RU», довыборы в гордуму пройдут в этом году. Партия успеет провести праймериз.

Анна Бояркина
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