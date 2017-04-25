18:07 25 апреля 2017 0

Если не снести хрущевки, Москва превратится в гетто, предупреждают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программу реновации в Москве поддерживают около 80 процентов жителей, однако столичная мэрия должна более эффективно работать с теми, кто выступает против инициативы. Об этом сегодня заявил историк, журналист и архитектурный критик Григорий Ревзин.

На своей странице в соцсети Facebook Ревзин опубликовал десять тезисов, посвященных данной проблеме.

«Программа предполагает переселение 1,6 млн человек. Из-за того, что закон о сносе расплывчат, людей, которые думают, что их могут переселить, еще больше (жители сталинок, конструктивистских домов, жители домов, соседних с пятиэтажками) — порядка 2 млн человек. 20% от 2 млн — 400 тыс. человек. 400 тыс. человек, ожидающих, что власть отберет у них жилье — это огромная цифра, невероятный потенциал протеста. Нежелание московской мэрии работать с ними выглядит легкомысленным», — утверждает Ревзин.

Историк и урбанист Григорий Ревзин объяснил все преимущества программы реновации в Москве Фото: Антон Белицкий © URA.RU

По его словам, «снос киосков и благоустройство убедили москвичей, что тут не мечтают, а действуют». «Мэрия этого не принимает в расчет, и полагает, что если сказать — программа рассчитана на 20 лет, переселят только тех, кто хочет, и только в своем районе, то люди успокоятся. Но если в законе про все это или не сказано, или сказано туманно, то это радикализует протестующих», — отмечает эксперт.

По мнению Ревзина, программа реновации придумана как «нерыночная система обращения квадратного метра». «Возможность денежной компенсации за сносимое пока не предусмотрена, вместо равноценной площади предоставляется равнозначная. Какие бы резоны здесь не возникали, издержки слишком высоки. Создать внерыночный обмен в рыночных условиях трудно, и это всегда временная мера», — подчеркивает он.

В то же время Ревзин указывает на то, что есть не только 20% тех, кто не хочет, но и 80% тех, кто хочет получить новое жилье.

«Пятиэтажки в массе — это изделие с ограниченным сроком годности, и он истек. Масса людей живет в плохих условиях, перспектива — превращение целых районов в гетто. Есть возможность улучшить жизнь большого числа горожан. Она определяется тем, что Москва сегодня — город с профицитным бюджетом (если не использовать эти деньги, их перераспределят, скажем, в Чечню) и тем, что мэр Собянин хочет направить эти деньги на благо граждан. Агитация против этого с использованием бесконечного вранья (массовое выселение через суд, насильственное переселение в Новую Москву, дикие прибыли неведомых девелоперов) переводит оппозицию в роль людей, которые не дают миллиону с лишним граждан получить новое жилье. Это маргинальная и даже противоестественная позиция. Нельзя быть до такой степени безответственным», — резюмирует Ревзин.