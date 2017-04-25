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18:16  25 апреля 2017 0

Думу ХМАО перед заседанием атаковали кибер-террористы. За нейтрализацию вируса потребовали тысячи долларов

Инаугурация Трампа. Москва, маска гая фокса, Guy Fawkes, anonymous, аноним, хакеры
Анонимные хакеры запустили вирус в компьютерную сеть депутатского собрания ХМАО-ЮгрыФото: Владимир Андреев © URA.RU

В компьютерную систему Думы ХМАО-Югры пробрался компьютерный вирус. По предварительным данным, вредоносную программу подбросили анонимные хакеры, которые в последующем потребовали выкуп за нейтрализацию угрозы. Программа заархивировала служебную информацию думского аппарата, лишив парламент возможности работать. Об этом во вторник, 25 апреля, сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах.

«Вирус подбросили человеку, который территориально работает в отделении „Единой России“. Он открыл вложение в письме на электронной почте, и вся служебная информация заархивировалась», — комментирует собеседник.

Как продолжает инсайдер, впоследствии на связь с работниками Думы вышел неизвестный, который предложил разблокировать систему в обмен на денежные средства. Аноним назвал сумму в 5 тыс. долларов США (около 300 тыс. рублей по текущему курсу).

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследованием занимается подразделение «К». Онлайн-атака произошла в преддверии апрельской сессии Думы. Ближайшее заседании регионального парламента назначено на 27 апреля. В среду, 26 апреля, начнут работу депутатские комитеты.

На момент публикации материала официально информацию не подтвердили ни в Думе ХМАО, ни в региональном отделении УМВД.

Эльдар Булатов
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