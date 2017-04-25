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25 апреля 2017
18:14  25 апреля 2017 0

Мертвой пенсионерке насчитали 200 тысяч за ЖКХ. Пока отключали свет и газ за неуплату, тело 6 лет лежало в квартире

Деньги, пять тысяч, деньги, рубли
Коммунальщики пытались воздейстовать на должницу в течение многих летФото: Александр Елизаров © URA.RU

Московские коммунальщики обвинили в злостной неуплате счетов за ЖКХ пенсионерку, умершую 6 лет назад. Согласно подсчетам управляющей компании, долг женщины составил порядка 200 тысяч рублей.

В течение многих лет коммунальщики периодически отключали в квартире пенсионерки газ и электричество, пытаясь заставить пенсионерку выплатить задолженность, сообщает Life. В итоге соседи женщины, обеспокоенные ее длительным отсутствием, вызвали позицию. Правоохранители взломали дверь и обнаружили тело 87-летней женщины.

Экспертиза показала, что женщина умерла по естественным причинам 6 лет назад.

Сергей Макеев
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