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25 апреля 2017
18:56  25 апреля 2017 0

Журнал Charlie Hebdo высмеял кандидата в президенты Франции. ФОТО

Париж, париж, франция, триумфальная арка
Кандидат в президенты Франции попал под удар сатириков Charlie HebdoФото: Алена Полозова © URA.RU

Сатирический еженедельник Charlie Hebdo поиздевался на главным фаворитом президентских выборов во Франции — Эммануэлем Макроном. В свежем номере издания опубликована карикатура, на которой Макрон и его супруга укрываются от дождя из голосов избирателей.

Художники сопроводили рисунок подписью: «Макрон — фаворит. Дождь из голосов поддержки», при этом на карикатуре дождь отсутствует. При этом Бриджит советует супругу: «Надень свою непромокаемую куртку, мой котенок».

ФОТО: charliehebdo.fr

Известно, что жене Макрона Бриджит 64 года. Она старше своего супруга на 24 года. Бриджит преподавала литературу в частной школе города Амьен на севере Франции, когда кандидат в президенты страны там обучался, напоминает «Газета.ру».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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