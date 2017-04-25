{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 апреля 2017
19:13  25 апреля 2017 0

У здания свердловского правительства стоит неопознанный автомобиль. «ФСБ вывозит вещи»

Как и по чьему разрешению автомобиль проехал к зданию правительства - неизвестноФото: читатели URA.RU

В здании свердловского правительства на Октябрьской площади, 1 в Екатеринбурге, возможно, работают силовики. Об этом «URA.RU» рассказали екатеринбуржцы, обнаружившие непосредственно у входа в здание Белого дома автомобиль KIA Sportage с госномером Т927ХТ66.

Поинтересовавшись у охранников происходящим, горожане получили прямолинейный ответ: «ФСБ вещи вывозит». В УФСБ по Свердловской области «URA.RU», однако, уточнили, что «никаких оперативных мероприятий не проводится».

Фото: читатели URA.RU

Директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов также оказался лаконичен: «Трудно комментировать комментарии охранника».

Создает ли объект потенциальную угрозу и каким образом он оказался на площадке, куда не заезжает даже кортеж губернатора, ни в одном из ведомств не уточнили.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров