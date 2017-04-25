{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
18:43  25 апреля 2017 0

У супермаркета Юревича в Челябинске опрокинулась автовышка. Пострадала девушка. ФОТО

Подъемник Челябинск
"Вот до чего субботники доводят!" - заметил один из прохожихФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Серьезная авария с пострадавшим произошла возле принадлежащего семье челябинского экс-губернатора супермаркета «Проспект», передает корреспондент «URA.RU». Автовышка, с которой рабочие собирались вымыть остекление магазина, опрокинулась.

Инцидент случился во вторник, 25 апреля, на перекрестке улицы Энгельса и проспекта Ленина, где работают супермаркет и примыкающий к нему магазин «Сагитта», торгующий мехами. Девятиметровая стрела гидравлического подъемника, несмотря на выставленные упоры, перевесила и опрокинула машину на кабину.

Тротуар, в это время обычно заполненный людьми, был заранее огорожен — поэтому никто из прохожих не пострадал. Но одна из двух девушек, находившихся в «люльке» подъемника, получила травмы. По словам хозяев автовышки, работница уехала домой самостоятельно. О причинах аварии представители компании говорить отказались со словами: «Мы не хотим пиара».

1/6
Огромное панорамное остекление осталось неповрежденным Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГИБДД зафиксировали факт аварии и выясняют ее точные причины. На месте ДТП работает «техничка», которая должна эвакуировать покалеченную машину.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров