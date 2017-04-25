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19:03  25 апреля 2017 0

За мандат в гордуме на Ямале будут бороться боксер, танцор и служащий «Газпрома»

Ханымей-Муравленко, 4 сентября,рабочая поездка Кобылкина, агитация, муравленко
"ЕР" закончила принимать документы на внутрипартийный праймериз в МуравленкоФото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Муравленко завершился прием документов от желающих принять участие в праймериз «Единой России». Победителя этого внутрипартийного голосования выдвинут от «ЕР» на участие в довыборах депутата городской думы в сентябре.

В пресс-службе регионального отделения партии сообщили, что оргкомитет предварительного голосования в Муравленко зарегистрировал пять кандидатов. Это инженер «Газпромнефть-Муравленко» Марат Фазлетдинов; Сотрудник филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», известный в городе боксер Радик Минибаев; заведующий отделом хореографического искусства городского управления культуры Павел Шулежко; директор городского Центра патриотического воспитания Русалина Валова и инженер городского Управления муниципального заказа Абдулкерим Шихшаидов.

Осенью в Муравленко пройдут довыборы депутата в городскую думу. Мандат освободился в прошлом году, после того как представитель ЛДПР Денис Садовников был избран депутатом в Тюменскую областную думу.

Вячеслав Егоров
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