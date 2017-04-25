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19:00  25 апреля 2017 0

В Нижневартовске задержан второй участник побега из спецшколы для подростков

Спецшкола. Сургут
Из спецшколы в Сургуте регулярно убегают воспитанникиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО найден второй малолетний беглец из сургутской спецшколы. Как сообщила «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина, подросток был обнаружен в ходе патрулирования отрядом ППС одной из улиц Нижневартовска. Несовершеннолетний был передан сотрудникам УМВД по Сургуту и отправлен в спецшколу.

Все это время он находился в компании своих друзей и не появлялся по адресу места жительства, в отличие от своего единомышленника по побегу, который был найден под диваном в родительской квартире.

Как уже сообщало «URA.RU», малолетние преступники, содержавшиеся в скандально известном образовательном учреждении, устроили побег из спорткомплекса во время соревнований по греко-римской борьбе.

Сургутская спецшкола не впервые вызывает общественный резонанс. В начале года Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела. По версии следствия, один из школьников избивал и унижал другого воспитанника учреждения. Кроме того, тот же несовершеннолетний вымогал деньги у потерпевшего, а в случае отказа угрожал физической расправой.

Также известны другие случаи побега: в октябре 2015 года покинуть специальное образовательное учреждение удалось 12 подросткам. В результате происшествия четыре сотрудника школы были привлечены к дисциплинарной ответственности и уволены, в том числе директор и заместитель по воспитательной работе.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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