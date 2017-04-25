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25 апреля 2017
18:53  25 апреля 2017 0

Иномарка провалилась в гигантскую яму в центре Верхней Пышмы. ВИДЕО

Машина провалилась в яму по самое днищеФото: скриншот с видео

Легковой автомобиль провалился в яму на дороге в центре Верхней Пышмы. На место провала вызваны сотрудники ДПС.

Легковой автомобиль «Ауди ТТ» провалился в яму между домами № 36 и 38 на улице Кривоусова возле почты. Пользователи сети выложили видео в Интернет.

Кроме того, выяснилось, что горожане выкладывали в Сеть фотографии этого места на проезжей части еще неделю назад, когда яма только начала появляться. Никто не придал значения этим снимкам.

Александр Лукманов
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