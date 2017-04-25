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25 апреля 2017
19:07  25 апреля 2017 0

Правительственный самолет аварийно затормозил на взлете. На борту — министр и депутаты

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
Самолет резко затормозил на взлетной полосеФото: Pixabay

Самолет с журналистами из пула председателя правительства РФ Дмитрия Медведева и несколькими депутатами Госдумы не смог вылететь из Омска в Москву. На взлете у лайнера сработала аварийная система, пилотам пришлось экстренно тормозить. Вылет в Москву отложен на ночь.

О внештатной ситуации на борту сообщила в своем твиттере журналист правительственного пула Елена Кривякина. «Самолёт Ту-214 с журналистами, министром Мединским и руководством ЕдРа не смог вылететь из Омска в Мск. Прямо на взлёте сработала аварийка», — написала она.

Со ссылкой на слова стюардессы журналистка рассказала, что у пилотов на взлёте сработала лампа «не закрыта дверь».

«Экстренно тормозили. Страшно было», — отмечает Кривякина, добавляя, что на борту также находятся депутат Госдумы Станислав Говорухин и секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов.

«Тушки в правительственном лётном отряде ломаются постоянно», — уверяет Кривякина.

Журналистам обещают, что вылет в Москву состоится в три часа ночи по местному времени.

Полтора года назад журналисты правительственного пула уже страдали из-за поломки самолета. В ноябре 2015 года воздушное судно не смогло вовремя вылететь с Филиппин в Малайзию из-за того, что в двигатель залетела птица.

Виктор Жуков
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