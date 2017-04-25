19:27 25 апреля 2017 0

Песков считает, что снести хрущевки более целесообразно, чем их ремонтировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле считают, что инициатива московских властей по сносу хрущевок является обоснованной и целесообразной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также подчеркнул, что при реализации проекта необходимо вести работу с населением, объясняя гражданам детали работы. Отвечая на вопрос о возможном ремонте пятиэтажек, представитель Кремля сообщил, что данный вариант не рассматривается по причине нецелесобразности.

«Суть очень простая: огромный жилой фонд, который нет смысла капитально ремонтировать — это просто кидать деньги в топку — от этого жилого фонда нужно избавляться, потому что кидать в топку деньги граждан, которые они собирают и платят за капремонт, — это преступно, поэтому преследуются абсолютно благие цели», — цитирует пресс-секретаря президента издание Life.



20 апреля Госдума в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий снос пятиэтажек на территории Москвы. Ранее в Совете Федерации высказали мнение, что по примеру столицы от хрущевок следует избавиться и регионам, поскольку там они появились раньше, чем в Москве, напоминает «Русская планета».