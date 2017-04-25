{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 апреля 2017
19:27  25 апреля 2017 0

Песков о сносе хрущевок в Москве: кидать деньги в топку — это преступление

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, песков дмитрий
Песков считает, что снести хрущевки более целесообразно, чем их ремонтироватьФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле считают, что инициатива московских властей по сносу хрущевок является обоснованной и целесообразной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также подчеркнул, что при реализации проекта необходимо вести работу с населением, объясняя гражданам детали работы. Отвечая на вопрос о возможном ремонте пятиэтажек, представитель Кремля сообщил, что данный вариант не рассматривается по причине нецелесобразности.

«Суть очень простая: огромный жилой фонд, который нет смысла капитально ремонтировать — это просто кидать деньги в топку — от этого жилого фонда нужно избавляться, потому что кидать в топку деньги граждан, которые они собирают и платят за капремонт, — это преступно, поэтому преследуются абсолютно благие цели», — цитирует пресс-секретаря президента издание Life.

20 апреля Госдума в первом чтении одобрила законопроект, разрешающий снос пятиэтажек на территории Москвы. Ранее в Совете Федерации высказали мнение, что по примеру столицы от хрущевок следует избавиться и регионам, поскольку там они появились раньше, чем в Москве, напоминает «Русская планета».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров