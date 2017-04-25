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25 апреля 2017
Главные новости 
19:05  25 апреля 2017 0

Политический вице-губернатор Южного Урала уехал в Кремль

Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, голицын евгений
Евгений Голицын отправился в Москву, на семинар в УВПФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын, курирующий политический блок, во вторник, 25 апреля, находится в командировке в Москве, где принимает участие в совещании в администрации президента РФ, сообщили «URA.RU» в аппарате регионального правительства.

Как пишут СМИ, на семинар в управление внутренней политики АП вызвали не всех политических кураторов. «Злые языки заметили, что подбор вице-губернаторов на сегодняшний семинар УВП не совсем понятен. Есть представители территорий, где будут губернаторские выборы, присутствуют и те, где выборов не будет. Например, Нижний Новгород, Самарская область, Приморье, Омская, Челябинская и Новосибирская области. Или там выборы „пока“ не объявлены? У администраторов много идей», — пишет «Давыдов. Индекс».

Другие эксперты полагают, что в Кремле собрали не только регионы, где пройдут губернаторские выборы, но и те, где есть проблемы с подготовкой к президентским выборам, как были сложности на выборах в Госдуму.

В аппарате губернатора Челябинской области опровергли, что вызов Голицына в Москву связан с тем, что президентская кампания в регионе будет сложной, так как результаты выборов в Госдуму в пользу «Единой России» были не самыми лучшими.

«Если говорить о „ЕР“, то партия в конкурентных условиях выиграла выборы по всем пяти округам. С учетом результатов по спискам, область представляют в Госдуме семь депутатов от „ЕР“, к тому же один мандат обеспечили Курганской области. Это хороший результат», — заявили в аппарате.

«URA.RU» также сообщили, что командировка планировалась еще в марте, но АП перенес семинар на конец апреля.

«Нормальный рабочий процесс. Не первая и не последняя командировка в Москву, связанная с подготовкой к президентским выборам, — заявил „URA.RU“ заместитель руководителя аппарата, куратор управлений внутренней политики и общественных связей Алексей Фартыгин. — Я, к примеру, был на семинаре в феврале, который проводил ВЦИОМ. Все плановое».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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