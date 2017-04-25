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25 апреля 2017
19:36  25 апреля 2017 0

Минюст опубликовал отчеты «фондов Медведева» из расследования ФБК

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
В 2016 фонды потратили на свое содержание 3,68 млрд рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Минюст разместил на своём сайте отчёты о деятельности благотворительных фондов, которые фигурировали в расследованиях Фонда борьбы с коррупцией, посвященным премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву.

Согласно данным Минюста, суммарный бюджет фондов «Дар», «Градислава», «Соцгоспроект», а также Фонда поддержки зимних олимпийских видов спорта за 2016 год составил более 3,68 млрд рублей.

Фонд «Дар» является лидером по расходам. За 2015 год он потратил на свою деятельность 1,5 млрд рублей. «Градислава» — 768 млн рублей, «Соцгорпроект» и фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта израсходовали 718 и 691 млн рублей соответственно, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

При этом в отчетах не уточняется, на что именно расходовались средства. Имеется лишь краткое пояснение — «на содержание и уставную деятельность». Примечательно, что фонд «Дар» занял второе место среди российских благотворительных организаций по объему трат, уступив лишь фонду «Подари жизнь», сообщает «Общая газета».

Сергей Макеев
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