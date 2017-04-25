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25 апреля 2017
20:21  25 апреля 2017 1

Разведка ДНР узнала о прибытии в Донбасс военных инструкторов США

Фотографии с передовой. Украина. ДНР
Армия ДНР рассматривает различные сценарии развития военного конфликтаФото: Андрей Гусельников © URA.RU

Американские военные инструкторы прибыли на юго-восток Украины для проверки боеготовности подразделений ВСУ. Об этом заявил замком оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«По данным наших источников, отмечено прибытие в расположение частей, находящихся в зоне так называемой „антитеррористической операции“, военных инструкторов из США с целью участия в проверке переданного ранее военного имущества», — цитирует Басурина агентство «Ридус».

Согласно данным разведки ДНР, военные специалисты из США проводят проверку готовности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ к ведению боевых действий, а также оценивают результаты работы в этой бригаде других военных инструкторов, передает Life.

В настоящее время США и НАТО оказывают Украине военную помощь в виде оборудования и обмундирования, а также регулярно присылают своих инструкторов для обучения, уточняет телеканал 360.

Сергей Макеев
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