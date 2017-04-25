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25 апреля 2017
Главные новости 
20:55  25 апреля 2017 0

Челябинский олигарх Константин Струков рассказал, кем ему приходится «Малышка на миллион»

Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, струков константин
Константин Струков отрекся от незнакомой певицыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

После аварии на шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) в Пласте, СМИ решили вспомнить биографию ее владельца, депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова. Сразу несколько интернет-ресурсов, заявили, что якобы дочь Струкова занимается певческой карьерой, сославшись на интервью 15-летней Валерии Струковой одному из музыкальных порталов, под рубрикой «Малышка на миллион».

«Папа подарил мне музыкальную студию в башне „Империя“ в Сити, где я в свободное время играю на форте­пиано и пою!» — утверждает девушка. Она также рассказывает, что выступала в Кремле, исполняла гимн мероприятия Music Box.

Девушка говорит, что отец для нее пример
Скан сайта tatler

«Пение — это только хобби. Мне надо получить хорошее образование, поступить в Йель, Кембридж или МГУ на экономический. Пару лет назад вернулась из Швейцарии. Сейчас сижу за партой школы „Мир знаний“», — рассказывает Валерия Струкова. «Ролевой моделью» для себя она девушка назвала отца: «Он сам поступил в МГУ и сам добился таких успехов!». Далее портал поясняет, что речь идет о Константине Струкове, президенте ОАО «Южуралзолото Группа компаний».

В Челябинске усомнились тому, что 15-летняя певица дочь Константина Струкова. Согласно декларации о доходах, у 58-летнего депутата нет несовершеннолетних детей. Высказали предположение, что речь идет о внучке. Но и эту версию Струков опроверг.

«Никакого отношения к моей семье эта девушка не имеет, — рассказал „URA.RU“ Константин Струков. — Уже полгода, как это интервью выложили. Хотя бы биографию мою знала! Я не учился в МГУ, а закончил Магнитогорский горно-металлургический институт».

Один из роликов на «Ютубе», записанный Валерией Струковой, уже набрал 230 тыс. просмотров.

Авария на шахте «Центральная» в Пласте произошла 23 апреля. Из-за обрушения породы два человека погибли, один получил тяжелые травмы. По факту аварии возбуждено уголовное дело, руководство предприятия заявило, что выплатит семьям погибших компенсации.

Альбина Золотухина
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