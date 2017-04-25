20:35 25 апреля 2017 0

В результате теракта в питерском метро погибли 15 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители группировки, связанной с международной террористической сетью «Аль-Каида» (деятельность организации запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за теракт в петербургском метро. Об этом сообщает организация SITE Intelligence group, отслеживающая активность исламских радикалов.

По данным «Газета.ру», заказчиком взрыва является лидер группировки «Таухид валь-Джихад», некто Абу Салах аль-Узбеки. Согласно данным силовым ведомств Киргизии, его настоящее имя Сирожиддин Мухтаров, 1990 года рождения. Ранее он подозревался в финансировании и организации теракта в Бишкеке. Известно, что в период 2009—2010 годов Мухтаров проживал Санкт-Петербурге, где работал водителем «Газели». В 2010 подозреваемый уехать учиться в медресе в Дамаске.

3 апреля на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» в метро Санкт-Петербурга смертник произвел взрыв в вагоне. В результате погибли 15 человек, включая террориста, десятки пассажиров были ранены.