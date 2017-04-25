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25 апреля 2017
Главные новости 
21:00  25 апреля 2017 0

Россиян пригласили отдыхать в Сирии, самолет правительства РФ сломался при взлете, уральские политики заключили гей-брак. Подборка новостей за день от «URA.RU»

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг сирии
У россиян появится еще одно туристическое направлениеФото: depositphotos.com © URA.RU

Добрый вечер! Вот и наша традиционная вечерняя подборка новостей. В ней вы найдете самые главные события минувшего дня. Для вашего удобства мы можем присылать такую же подборку вам на почту. Чтобы подписаться, вам нужно просто оставить нам свой электронный адрес.

Вот главное к этому часу:

Россияне смогут ездить в Сирию не только воевать, но и отдыхать. В Алеппо летом откроют туристическо-развлекательный комплекс. Спросили у экспертов, что они об этом думают и поедут ли российские туристы в Сирию. Вместо Турции, например.

Сегодня прошло заседание дисциплинарного комитета по матчу «Зенит» — «Урал», на котором судья вручил клубу из Екатеринбурга сразу три красные карточки. По итогам Павлюченко дисквалифицировали на три игры, а клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей. Президента ФК «Урал» так расстроили все эти решения, что он взбешенный ушел с заседания.

Министр культуры Владимир Мединский, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов и журналисты из пула Дмитрия Медведева чудом не погибли в авиакатастрофе — их самолет сломался при взлете в аэропорту Омска.

Раньше российские наемники в Сирии зарабатывали по 1,5 миллиона рублей в месяц. Но сейчас все изменилось. Как попадают на Ближний Восток, за что воюют и чего боятся русские солдаты в Сирии — в колонке военного инструктора Георгия Закревского.

Снос пятиэтажек в Москве может привести к масштабным протестам. Главный урбанист страны Григорий Ревзин в интервью рассказал, нужно ли действительно сносить дома, в чем главная ошибка мэрии и почему чиновникам все равно придется договариваться с рассерженными москвичами.

Противники Храма на воде придумали, как реагировать на давление власти. Защитники городского пруда пригрозили создать под окнами резиденции свердловского губернатора Куйвашева горячую точку как раз накануне выборов.

Парни, поздравляем! Советник бывшего губернатора Прикамья Кирилл Маркевич женился на своем деловом партнере Евгении Федосове. Гей-брак зарегистрировали в США.

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