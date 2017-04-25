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25 апреля 2017
21:54  25 апреля 2017 0

Глава «Современника» и экс-президент Татарстана стали Героями Труда

Худрук «Современника» Галина Волчек стала Героем труда РФФото: Wikimedia Commons

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении пяти лауреатам звания Героя Труда Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте Кремля.

За особые заслуги перед государством и народом почетные звания получили художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, бывший глава Татарстана Минтимер Шаймиев, лесничий Варвара Устинова, слесарь-монтажник «Севмаша» Алексей Иванов и главврач одной из больниц Краснодарского края Владимир Порханов.

Звание Героя Труда РФ было учреждено Владимиром Путиным 29 марта 2013 года. Его присуждают за вклад в образование, а также в социально-экономическое, культурное, индустриальное и сельскохозяйственное развитие страны., напоминает «Национальная служба новостей».

Марина Мотылева
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