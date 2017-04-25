22:29 25 апреля 2017 0

Необычный подарок президент воспринял позитивно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин побывал в Рыбинске на НПО «Сатурн», где встретился с деловыми кругами Ярославской области. В ходе мероприятия главе государства подарили соленые огурцы.

Создатель историко-культурного комплекса «Вятское» Олег Жаров рассказал президенту об интересе к комплексу со стороны иностранных послов и вручил Путину огурцы собственной засолки, сообщает RT. «К огурцам больше ничего?» — шутливо поинтересовался Путин.

Во время встречи с президентом России Жаров также рассказал ему о технологии засолки огурцов в земельных ямах, уточняет информагентство Nation News.