Ученые разгадали древнее послание о глобальной катастрофе

22:43 25 апреля 2017 0

Британские ученые расшифровали древние наскальные рисунки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Британские ученые обнаружили на территории храмового комплекса Гебекли-Тепе в Турции артефакты, свидетельствующие о глобальной катастрофе, произошедшей более 10 тысяч лет назад.

При изучении древнего религиозного объекта, специалисты Эдинбургского университета обратили внимание на каменные столбы с вырезанными на них рисунками, сообщает «Ридус». Изучив изображения, ученые пришли к выводу, что рисунки имеют отношение к созвездиям и астрономическим событиям. Некоторые из них, такие как человек без головы, могут символизировать последствия масштабного катаклизма.

Согласно данным ученых, возраст загадочных рисунков составляет около 12 тысяч лет, что примерно совпадает по времени с периодом резкого похолодания на Земле, который мог быть связан с падением кометы.

Ранее протодиакон, богослов Андрей Кураев заявил «Национальной службе новостей», что миру грозит конец света, но это произойдет по вине человека. «Причина конца света в людях, а не в астероидах. В любом случае это будут не неожиданные астрономические события, а хорошо фиксируемые события деградации в жизни и нравственной культуре человечества. Астероид — это уже некоторое последствие, наведенное Господом», — пояснил Кураев.