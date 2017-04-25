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25 апреля 2017
22:50  25 апреля 2017 0

У бабушки младенца, которого в семье «кормили» фаллоимитатором, оказалось религиозное прошлое

Пока мать малыша находится в психиатрической клинике, малыш живет в Доме ребенкаФото: Instagram

Москвичка, которая «кормила» младенца из фаллоимитатора и размещала фотографии на своей станице в социальной сети, остается в психиатрической больнице. 29-летней женщине вскоре должны поставить диагноз. В это время малыш находится в Доме ребенка.

При проверке семьи после скандальных снимков, выложенных в Сеть, выяснилось, что родители девушки вместе не живут. Ее мать несколько лет имела отношение к религиозной организации и даже официально работала в пресвитерианской миссионерской церкви, пишет Life.ru.

Жительница Москвы ранее разместила в Instagram фото и видео, на которых младенец запечатлен рядом с фаллоимитатором. Как пояснила девушка, силиконовые предметы успокаивают малыша, у которого режутся зубы, напоминает информагентство Nation News. Пользователи соцсетей создали электронную петицию в защиту ребенка от неадекватной мамы.

Марина Мотылева
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