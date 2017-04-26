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26 апреля 2017
25 апреля 2017
23:26  25 апреля 2017 1

Украина завела уголовное дело на участников экономического форума в Ялте

Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, войска, крым, солдаты, военные, украина, флаг
Украина требует привлечения к ответственности посетителей КрымаФото: Валентина Свистунова © URA.RU

СБУ возбудила уголовное дело по факту посещения иностранцами международного экономического форума в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры автономной республики Крым.

Украинских силовиков возмутило, что подавляющее большинство посетителей форума в Крыму полетели «на оккупированую территорию» без предварительного согласования с Киевом. Дело заведено по статье «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее», сообщает Nation News.

«Иностранцы способствовали оккупационной власти в развитии туристической сферы на полуострове, призвали к снятию санкций и признанию результатов незаконно проведенного референдума по отделению АР Крым от Украины и вхождения ее в состав Российской Федерации», — цитирует заявление прокураты издание РБК.

Ранее МИД Украины направил ноту протеста в адрес Российской Федерации в связи проведением форума в Крыму, а также призвал международное сообщество бойкотировать мероприятие.

Ялтинский международный экономический форум проходил с 20 по 22 апреля. В этом году его посетили порядка 2200 человек из более чем 40 стран. Число спикеров составило 350 человек, уточняет «Национальная служба новостей».

Сергей Макеев
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