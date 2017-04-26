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26 апреля 2017
25 апреля 2017
00:03  26 апреля 2017 0

Счет идет на месяцы. Глава NASA назвал сроки вторжения пришельцев на Землю

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета, астрономия
Чарльз Болден считает, что инопланетяне готовы к захвату ЗемлиФото: pixabay.com

Руководитель NASA Чарльз Болден заявил, что вторжения инопланетян на Землю произойдет до 2025 года. По его мнению, активное освоение космического пространства человечеством привлекло внимание пришельцев.

В ходе пресс-конференции в городе Хьюстон, штат Техас, Болден заявил, что в данный момент во вселенной находятся около 30 тысяч различных внеземных цивилизаций и «множество других жутких вещей». Он считает, что инопланетный разум может вторгнуться на Землю в любой момент, возможно, до него осталось несколько месяцев.

Чарльз Болден был участником знаменитых миссий «Колумбия», «Дискавери», «Атлантис». Он провел более 600 часов в открытом космосе, сообщает информагентство Nation News.

После данного заявления руководитель NASA был поспешно уведен со сцены двумя сотрудниками, а позже стало известно, что Болден отказался от дальнейших комментариев и взял больничный сроком на 6 месяцев.

Эксперты считают, что в этом году на Урале возможно появление инопланетян, пишет «Национальная служба новостей». Так, уфолог Алексей Мартин пришел к выводу, что представители внеземных цивилизация появятся в так называемой Молебской аномальной зоне на границе Свердловской области и Пермского края. Однако его коллега, уфолог Вадим Чернобров считает такие выводы неубедительными. По его словам, в целом на Земле растет число случаев появления НЛО, однако это не говорит о контакте с инопланетянами.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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