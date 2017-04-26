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26 апреля 2017
25 апреля 2017
00:04  26 апреля 2017 0

Российские корабли оснастят отечественными газотурбинными двигателями. Путин открыл новое производство

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., корабль, порт
После отказа Украины от военно-технического сотрудничества с Москвой Россия создала новую отрасль производстваФото: Pixabay

В России запустили собственное производство корабельных газотурбинных двигателей после отказа Украины продолжать поставки. Теперь изготавливать агрегаты будут на НПО «Сатурн» в Рыбинске. Старт производству дал президент России Владимир Путин в рамках визита на предприятие.

Как передает РИА «Новости», президенту показали испытания газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигателем М-70ФРУ-2 для морских программ. Президент из диспетчерской дал команду на технический пуск двигателя.

НПО «Сатурн» обеспечивает моторами всю российскую авиацию, в том числе самолеты Ил-76, Ил-62, Ту-154, «Сухой-суперджет». Завод выпускает двигатели для крылатых ракет и газотурбинные установки для гражданской промышленности.

Раньше газотурбинные двигатели Россия покупала у Украины, однако в 2014 году поставки прекратились. Россия должна была искать альтернативных поставщиков на внешнем рынке либо использовать внутренние резервы. По решению Совета безопасности, был выбран второй вариант. В результате производство собственных двигателей удалось наладить раньше намеченного срока, всего за два с половиной года, отмечает «Московский комсомолец».

«Мы приняли решение: не будем делать что-то такое среднее, а будем отрабатывать свои собственные новые продукты, свои новые решения, свои новые машины, и мы даже пошли на то, чтобы сместить программу перевооружения российского флота, ожидая вашу машину», — приводит слова Владимира Путина, обращенные к работникам НПО «Сатурн», «Газета.ру».

Таким образом, подчеркнул Путин, решение Украины приостановить военно-техническое сотрудничество с Москвой привело к созданию новой отрасли производства в России.

Наталья Володина
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