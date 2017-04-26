Банкнота в 50 швейцарских франков признана самой красивой в мире

00:47 26 апреля 2017 0

Купюра отличается изысканным дизайном и высокой степенью защиты

Купюра достоинством 50 швейцарских франков признана самой красивой и лучшей банкнотой 2016 года в мире по версии Международного банкнотного сообщество (IBNS).

50-франковая банкнота была первой новой купюрой, выпущенной Швейцарским национальным банком за последние 20 лет. Она отличается изысканным дизайном и высокой степенью защиты.

За звание банкноты года также боролись тысяча мальдивских руфий, пятьсот аргентинских песо и пять фунтов стерлингов.

Как отмечает «Национальная служба новостей», банкнота года определяется путем голосования членов IBNS по следующим критериям: художественная ценность, цвет, контрастность и баланс, защищенность. Также обязательным условием является то, что купюра должна быть впервые выпущена в обращение в течение последнего года и находиться в обращении.