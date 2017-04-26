{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
00:47  26 апреля 2017 0

Банкнота в 50 швейцарских франков признана самой красивой в мире

Купюра отличается изысканным дизайном и высокой степенью защиты

Купюра достоинством 50 швейцарских франков признана самой красивой и лучшей банкнотой 2016 года в мире по версии Международного банкнотного сообщество (IBNS).

50-франковая банкнота была первой новой купюрой, выпущенной Швейцарским национальным банком за последние 20 лет. Она отличается изысканным дизайном и высокой степенью защиты.

За звание банкноты года также боролись тысяча мальдивских руфий, пятьсот аргентинских песо и пять фунтов стерлингов.

Как отмечает «Национальная служба новостей», банкнота года определяется путем голосования членов IBNS по следующим критериям: художественная ценность, цвет, контрастность и баланс, защищенность. Также обязательным условием является то, что купюра должна быть впервые выпущена в обращение в течение последнего года и находиться в обращении.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров