01:13 26 апреля 2017 0

Новая вредоносная программа отправляет злоумышленникам логины, пароли и данные банковских карт Фото: Sam Azgor/Flickr.com

В Google Play выявлена вредоносная программа, которая крадет у интернет-пользователей пароли от мобильных банков и соцсетей — троян Android/Charger.B.

Троян маскируется под приложение-фонарик Flashlight LED Widget. Он способен отправлять информацию об устройстве, включая список установленных приложений, и фотографию владельца, сделанную фронтальной камерой, сообщает «Газета.ру».

Программа использует механизм, при котором на экране появится поддельное окно для ввода данных. Полученные обманным путем логины, пароли или данные банковских карт отправляются злоумышленникам. Троян также блокирует экран, выводя сообщение о загрузке обновлений. Предполагается, что в это время происходит кража средств со счета.

Главная опасность этого трояна, по мнению экспертов, заключается в его возможности атаковать почти любое приложение. Вирус деактивируется, если зараженное устройство находится в России, Украине или Белоруссии, вирус деактивируется.

Чтобы не пострадать от трояна, специалисты советуют скачивать приложения только на официальных площадках и отказываться от установки тех, которые запрашивают подозрительные разрешения, отмечает «Федеральное агентство новостей».