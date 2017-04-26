В Евросоюзе цены растут в шесть раз быстрее, чем в России

01:27 26 апреля 2017 0

Мартовская инфляция в странах Евросоюза оказалась в шесть раз выше, чем в России Фото: Pixabay

Мартовская инфляция в странах Евросоюза оказалась в шесть раз выше, чем в России. Об этом свидетельствуют официальные данные Росстата.

В марте, по сравнению с концом февраля, инфляция в ЕС составила 0,6%, в России — 0,1%. Наибольшие темпы роста цен продемонстрировали Эстония и Италия (2,1% и 1,9% соответственно).

В целом по итогам I квартала 2017 года цены в Европе росли медленнее, чем в России (0,4% против 1%). Это связывают с тем, что в России цены наиболее высокими темпами растут в январе, отмечают «Известия».

Однако уже в марте инфляция в России замедлилась до 0,1% (против 0,2% в феврале), передает телеканал «РТ на русском».