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26 апреля 2017
25 апреля 2017
01:47  26 апреля 2017 0

Зоопарки смогут бесплатно получать животных, изъятых у браконьеров

Челябинский зоопарк. Разная скотина.Челябинск., тигр
Росимущество предлагает новый способ спасения редких животных, попавших к браконьерамФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Росимущество предложило способ спасения животных, изъятых у браконьеров. Ведомство просит правительство разрешить передавать конфискованных животных бесплатно в зоопарки или научные центры. Сейчас животных либо продают на аукционах, либо просто уничтожают.

Как пояснил глава Росимущества Дмитрий Пристансков, по действующему законодательству, ведомство обязано выставить конфискованных зверей на торги; если покупателей не будет — уничтожить. При этом животных, даже занесенных в Красную книгу, могут купить для производства меха и мяса.

«Наша задача в данном случае все-таки не получение максимального дохода, а сохранение жизни животного», — заявил он.

Росимущество предлагает безвозмездно передавать животных, чье состояние не позволяет вернуть их в природную среду обитания, научным институтам и природоохранным организациям. Кроме того, ведомство настаивает на запрете на вывоз животного за границу, его утилизацию или переработку животного. Покупатель или тот, кто получит животное даром, обязан будет обеспечить ему нормальные условия содержания. Информация об организации, купившей животное, должна поступать в контролирующие органы, передает РИА «Новости».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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