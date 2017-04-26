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21 апреля 2017
02:40  26 апреля 2017 0

В югорской тайге при невыясненных обстоятельствах погибли два охотника

Клипарт. Охота. Челябинск, ружье
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии, разыгравшейся в Советском районе ХМАОФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тела двух убитых охотников обнаружены в тайге в Советском районе ХМАО. Еще два человека с ножевыми ранениями вертолетом доставлены в больницу. Обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции и следственных органов.

«Утром 25 апреля поступила информация, что в лесу в районе реки Тапсуй обнаружены тела двух погибших. Рядом с ними находились еще двое мужчин с ножевыми ранениями. Частным вертолетом, принадлежащим родственнику одного из раненых, они доставлены в больницу Югорска», — передает «Интерфакс» слова начальника отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Ольги Абмайкиной.

Трагедия произошла вблизи одного из родовых угодий, в районе реки Тапсуй, в 70 километрах от поселка Таежный. Личности всех четырех охотников установлены. Это жители Советского района, мужчины 1961, 1967, 1965 годов рождения.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа. Какие-либо подробности произошедшего пока не установлены; ситуация должна проясниться после опроса раненых, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии.

Наталья Володина
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