Дикий олень снес с дороги автобус с детьми

03:35 26 апреля 2017 0

В ДТП с участием животного пострадали 14 школьников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Дикий олень спровоцировал дорожную аварию с пятнадцатью пострадавшими в штате Кентукки (США).

ДТП произошло вблизи города города Лексингтон. Олень внезапно выбежал на дорогу, и, чтобы избежать столкновения, водитель школьного автобуса резко повернул руль. Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

По данным местной полиции, в ДТП пострадали 14 учащихся и водитель. Они доставлены в больницу, передает РИА «Новости». О судьбе животного не сообщается.