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26 апреля 2017
25 апреля 2017
03:47  26 апреля 2017 0

Страховые компании могут получить доступ к врачебной тайне

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Скандальный законопроект рекомендован к принятию "Единой Россией"Фото: depositphotos.com © URA.RU

Консультативный совет «Единой России» рекомендовал к принятию скандальный законопроект депутата Владислава Резника о доступе страховых компаний к сведениям, представляющим врачебную тайну.

Неоднозначный законопроект предполагает внесение поправок в закон «Об организации страхового дела в РФ». Согласно документу, страховым компаниям нужно обеспечить доступ к информации о диагнозе клиента и дате его обращения к врачам, о наличии инвалидности и дате проведения медико-социальной экспертизы. При этом оговаривается, что такие сведения будут предоставляться с письменного согласия застрахованного лица.

Автор законопроекта мотивировал свою инициативу тем, что в настоящее время на половину таких запросов приходит отказ, что приводит к задержке страховых выплат.

Как отмечают «Известия», предложение Резника вызвало негативную реакцию депутатов Госдумы и представителей экспертного сообщества. В частности, они отмечают, что законопроект противоречит Конституции, несет риск злоупотреблений и направлен исключительно на «обогащение страховых компаний».

По данным издания, несмотря на негативные отзывы, документ уже направлен в профильный комитет по финансовому рынку и будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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