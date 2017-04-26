Иванка Трамп заявила, что не просила отца бомбить Сирию

04:41 26 апреля 2017 0

Дочь президента США находилась под впечатлением от репортажей американских СМИ из Сирии Фото: РИА Новости

Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка заявила, что не влияла на решение отца бомбить сирийский аэродром в провинции Хомс. Об этом она заявила во время своего визита в Германию.

Ранее СМИ высказывали версию, что именно Иванка Трамп попросила президента США атаковать аэродром, так как находилась под впечатлением от репортажей американских журналистов о применении химического оружия в Сирии.

«Это неверная интерпретация, — пояснила Иванка Трамп. — Хотя, думаю, человеку очень трудно смотреть на те кадры, которые мы видели, и не испытать глубочайшего потрясения, не отреагировать».

Как напоминает ТАСС, в ночь на 7 апреля по приказу президента США по военному аэропорту в сирийской провинции Хомс было выпущено 59 крылатых ракет Tomahawk. Власти Штатов заявили, что это был ответ на якобы имевшее место применение химического оружия в провинции Идлиб.