Тереза Мэй спутала туризм и терроризм

05:10 26 апреля 2017 0

Тереза Мэй намерена вести за собой мир «в предотвращении туризма» Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак

Британский премьер-министр Тереза Мэй призвала соотечественников к борьбе с туризмом. Оговорка произошла во время выступления Мэй на публичной встрече в Уэльсе.

«Мы намерены вести мир за собой в предотвращении туризма», — приводит слова британского премьера РИА «Новости».

Примечательно, что свою оговорку Мэй не заметила, продолжив выступление как ни в чем не бывало. Однако ее заметили интернет-пользователи. Газета Daily Mirror приводит выдержки из комментариев в Twitter: «Уэльс получает хорошие доходы от туризма, поэтому Мэй лучше было бы сделать этот ляп в другом месте», «Правильно, мы не сдадимся этим туристам».

Ранее британский премьер уже становилась объектом шуток интернет-пользователей. В марте по Сети разошлось видео, на котором Тереза Мэй заливается смехом в ответ на речь лидера лейбористов Джеймса Корбина. Тогда пользователи соцсетей назвали смех британского премьера «дьявольским» и «демоническим».