В России запретят продажу слабоалкогольных энергетиков

05:50 26 апреля 2017 0

Слабоалкогольные тонизирующие напитки вызывают привыкание к алкоголю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слабоалкогольные напитки с тонизирующими добавками в скором времени могут исчезнуть из российских магазинов. Запрет на продажу энергетиков предлагает ввести министерство финансов.

Главная причина запрета — опасность подобных напитков для здоровья потребителей: энергетики вызывают привыкание к алкоголю, сообщают «Известия».

Инициативу минфина поддержал вице-премьер России Александр Хлопонин.

Отмечается, что запрет коснется только производства и оборота в России алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 22%. Продукции, поставляемой на экспорт, этот запрет не распространится.