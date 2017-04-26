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26 апреля 2017
25 апреля 2017
06:10  26 апреля 2017 0

Сотрудникам ГИБДД вернули ручные радары

Клипарт. Екатеринбург, дорожное движение, дпс, гибдд
Инспекторы ДПС не смогу самостоятельно удалить видеозаписи с радаровФото: Александр Мамаев © URA.RU

Инспекторы ДПС вновь могут использовать ручные радары для измерения скорости. После усовершенствования устройств с них стало невозможно стереть видеозапись.

Как напоминает «Коммерсантъ», ручные радары были запрещены к использованию главой МВД России Владимиром Колокольцевым в июле 2016 года. Причиной стало то, что приборы часто использовались инспекторами для вымогательства взяток с водителей, после чего записи с них стирались. После этого Научно-исследовательский центр изучения проблем безопасности движения (НИЦ БДД) поручил производителям радаров модернизировать приборы, исключив возможность удаления записей. Техзадание было выполнено: полторы тысячи радаров «прошили» новым софтом.

Теперь в программном обеспечении радаров пользователи разделены на операторов (инспектор ДПС) и администраторов (руководитель подразделения, например, спецполка или спецбатальона на трассе, у которого есть право удалить запись). И при попытке несанкционированного доступа к сформированным записям, включая и механическое извлечение карты памяти, работа комплекса блокируется и может быть разблокирована только руководителем подразделения. Также в предусмотрено опечатывание прибора, чтобы исключить доступ к его памяти.

В настоящее время ручные радары для фиксации нарушений ПДД снова используются почти в половине субъектов России. По данным производителя приборов, фирмы «Симикон», новый софт был направлен в 88 подразделений ГИБДД, в том числе в Белоруссию.

Наталья Володина
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