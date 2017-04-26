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26 апреля 2017
25 апреля 2017
06:25  26 апреля 2017 0

Российских туристов призвали опасаться европейской кори

Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
Вспышка опасного заболевания зафиксирована в 14 странахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роспотребнадзор просит россиян, отправляющихся в поездки по Европе, быть осторожнее: в 14 странах региона зафиксирована вспышка кори.

Среди неблагополучных стран — Австрия, Румыния, Бельгия, Болгария, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Португалия, Италия, Исландия, Испания, Швеция и Швейцария. За четыре месяца в этих странах заболели более четырех тысяч человек, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Роспотребнадзор. Уже зафиксировано несколько смертельных исходов.

Чтобы остановить эпидемию кори, в Европе проводится вакцинация населения.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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