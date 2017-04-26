Российских туристов призвали опасаться европейской кори

06:25 26 апреля 2017 0

Вспышка опасного заболевания зафиксирована в 14 странах Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роспотребнадзор просит россиян, отправляющихся в поездки по Европе, быть осторожнее: в 14 странах региона зафиксирована вспышка кори.

Среди неблагополучных стран — Австрия, Румыния, Бельгия, Болгария, Чехия, Франция, Германия, Венгрия, Португалия, Италия, Исландия, Испания, Швеция и Швейцария. За четыре месяца в этих странах заболели более четырех тысяч человек, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Роспотребнадзор. Уже зафиксировано несколько смертельных исходов.

Чтобы остановить эпидемию кори, в Европе проводится вакцинация населения.