06:44 26 апреля 2017 0

Кто заплатит за пограничную стену, остается загадкой Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп пообещал, что стена на границе с Мексикой будет построена «в самые ближайшие сроки». При этом он не уточнил, кто именно заплатит за масштабную стройку.

Как отмечает «Интерфакс», на этой неделе в правительстве США будет осуждаться новый законопроект о расходах. Однако пока неизвестно, будет ли Трамп настаивать на включение в него средств для строительства пограничной стены.

По мнению президента США, возведение барьера поможет стране справиться наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов из Мексики. Точные сроки начала и окончания строительства Трамп также не назвал, отметив только, что это будет «скоро» и что «у нас есть много времени».