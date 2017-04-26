07:11 26 апреля 2017 0

Президент подорвал здоровье нации Фото: depositphotos.com © URA.RU

После избрания президентом США Дональда Трампа в стране произошел рост числа психологических расстройств у граждан, что может представлять угрозу для американского общества. Такое мнение высказала ведущий профессор по психологии Йельского университета Банди Ли.

Специалист за последние месяцы зафиксировала серьезный всплеск психической нестабильности у своих пациентов. Тенденция наметилась со дня избрания Трампа, пишет «Газета.ру».

«Речь идет о ситуации, когда психическая нестабильность у человека, который находится на высоком положении, влияет на выживание и безопасность», —подчеркивает Ли.

Также психолог отметила, что поведение самого президента Трампа демонстрирует ряд признаков опасной психической болезни.