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26 апреля 2017
25 апреля 2017
07:16  26 апреля 2017 0

Скончалась писательница, расследовавшая обстоятельства смерти Гитлера

Антиквариат, старые книги, папа римский, старинная книга, старые книги
У автора много книг о войнеФото: depositphotos.com © URA.RU

Во вторник, 25 апреля, на 98 году жизни умерла военная писательница Елена Ржевская, о чем в своем микроблоге написала ее внучка, переводчица Любовь Сумм.

Ржевская трудилась переводчицей в годы Великой Отечественной войны, а также принимала участие в поисках лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и расследовании обстоятельств его гибели, пишет RT.

Писательница является автором книг «Знаки препинания», «Берлин, май 1945» и «Геббельс. Портрет на фоне дневника», напоминает «Национальная служба новостей».

О смерти писательницы сообщила ее внучка
Фото: скрин страницы Facebook

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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