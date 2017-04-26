Скончалась писательница, расследовавшая обстоятельства смерти Гитлера

07:16 26 апреля 2017 0

У автора много книг о войне Фото: depositphotos.com © URA.RU

Во вторник, 25 апреля, на 98 году жизни умерла военная писательница Елена Ржевская, о чем в своем микроблоге написала ее внучка, переводчица Любовь Сумм.

Ржевская трудилась переводчицей в годы Великой Отечественной войны, а также принимала участие в поисках лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и расследовании обстоятельств его гибели, пишет RT.

Писательница является автором книг «Знаки препинания», «Берлин, май 1945» и «Геббельс. Портрет на фоне дневника», напоминает «Национальная служба новостей».