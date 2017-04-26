«Uber» пообещал создать летающее такси

07:26 26 апреля 2017 0

Компания намерена покорить мир революционной новинкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская фирма «Uber» заявила о намерении создать к 2020 году собственные летающие автомобили, а также инфраструктуру для их взлета и посадки в городских условиях. Проект компания планирует разработать к 2020 году, после чего его представят на Всемирной выставке в Дубае.

В рамках создания амбициозного проект «Uber» намерена сотрудничать с пятью авиастроительными компаниями, а также с представителями руководство Дубая и Далласа, пишет «Национальная служба новостей».

Водителям новых автомобилей придется получать кроме водительских удостоверений лицензию пилота.