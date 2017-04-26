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26 апреля 2017
25 апреля 2017
07:26  26 апреля 2017 0

«Uber» пообещал создать летающее такси

ИННОПРОМ-2015: проход Дмитрия Медведева. Екатеринбург, полиция, такси uber
Компания намерена покорить мир революционной новинкойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Американская фирма «Uber» заявила о намерении создать к 2020 году собственные летающие автомобили, а также инфраструктуру для их взлета и посадки в городских условиях. Проект компания планирует разработать к 2020 году, после чего его представят на Всемирной выставке в Дубае.

В рамках создания амбициозного проект «Uber» намерена сотрудничать с пятью авиастроительными компаниями, а также с представителями руководство Дубая и Далласа, пишет «Национальная служба новостей».

Водителям новых автомобилей придется получать кроме водительских удостоверений лицензию пилота.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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