Эрдоган заявил, что Путин уже не так поддерживает Асада

07:29 26 апреля 2017 0

Отношения Путина и Асада изменились Фото: пресс-служба администрации президента

Кремль начал менять позицию по поводу будущего Башара Асада, президента Сирии. Такое мнение высказал турецкий лидер Реджеп Эрдоган после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган считает, что Москва уже дистанцируется от поддержки сирийского президента. «Путин сказал мне: «Не поймите меня неправильно. Я не защищаю Асада, я не его адвокат», — рассказал турецкий президент в интервью Reuters.

Эрдоган добавил, что при Асаде конфликт в Сирии не может быть разрешен, пишет «Ридус». «Он напал на своих граждан с танками, пушками, истребителями и химическим оружием, — говорит турецкий лидер. — Какое решение конфликта возможно при нем?».

Власти РФ не раз подчеркивали, что вопрос будущего Асада решают граждане Сирии.