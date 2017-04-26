Военные судна США и Ирана опасно сблизились в Персидском заливе

07:43 26 апреля 2017 0

Американские военные не стали открывать предупредительный огонь (архивное фото) Фото: depositphotos.com © URA.RU

Эсминец США Mahan и военный катер ВМС Ирана опасно сблизились в Персидском заливе, после чего американское судно вынуждено было изменить свой курс. Инцидент произошел 24 апреля.

Расстояние между эсминцем и катером Корпуса стражей исламской революции составило около 900 метров, после чего Mahan подал сигнал об опасности и выпустил несколько сигнальных ракет, пишет «Федеральное агентство новостей».

Военные на американском судне привели в боевую готовность все вооружение, но предупредительных выстрелов делать не стали.

Подобная ситуация произошла в январе этого года, когда Mahan также опасно сблизился с военным кораблем Ирана у Ормузского пролива.