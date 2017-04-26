В Доминикане из-за наводнения эвакуировали 17 тысяч человек

08:05 26 апреля 2017 0

Люди массово покидают свои дома (архивное фото) Фото: Александр Злобин © URA.RU

В Доминиканской республике из-за мощных наводнений в срочном порядке эвакуировали более 17 тысяч человек.

Бедствие вызвано сильными проливными ливнями, которые накрыли более 60 округов страны. В итоге оказались повреждены около трех тысяч жилых строений, разрушены мосты и трассы.

В результате ЧП как минимум один человек погиб, еще один официально числится пропавшим без вести, передает «Федеральное агентство новостей».