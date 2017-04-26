Ученые рассказали, почему полные люди не могут нарастить мышцы

08:16 26 апреля 2017 0

Полным людям недоступна развитая мускулатура Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ученые из университета Огасты рассказали о причинах трудностей в наращивании мышц при занятиях спортом у полных людей, исследовав толстых и худых мышей.

Как выяснилось, организм полных людей производит избыток белка миостатина, представляющий ингибитор роста мышечных волокон. Ранее сообщалось, что у таких людей мышечная масса меньше, чем у тех, у кого уровень этого белка в норме, пишет агентство Nation News.

После опытов над мышами специалисты пришли к выводу, что половина животных производила миостатин, а половина нет. После этого специалисты спроецировали результаты исследования на людей.