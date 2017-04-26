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26 апреля 2017
08:22  26 апреля 2017 2

Папарацци засняли Викторию Боню на пляже полностью голой. ФОТО

Боня не переставая делится снимками из Америки. Но не такими откровеннымиФото: Instagram

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня после разрыва с монакским бизнесменом Алексом Смерфитом окончательно раскрепостилась. Телеведущая искупалась голышом в Майами, где ее поймали папарацци.

Боня уехала в США сразу после расставания со Смерфитом, напоминает Life. Она продолжительное время покоряла Лос-Анджелес, после чего отправилась в Майами. По словам Виктории, уехать из этого райского места решительно невозможно.

Пользователи соцсетей, комментируя фотографии обнаженной 37-летней Бони, отмечают, что она в потрясающей форме, пишут «Дни.ру».

«Ох, чтоб я так в 37 выглядела!» — восторгаются многие комментаторы. Другие переживают, как на эти откровенные фото отреагируют близкие Бони, отдельные пользователи укоряют телеведущую, что она подает странный пример своей маленькой дочери.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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