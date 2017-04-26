Сайт знакомств Badoo передаст информацию о пользователях в ФСБ

08:31 26 апреля 2017 0

Силовики могут получить информацию об одиноких пользователях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сервис знакомств Badoo обязали хранить данные о всех действиях пользователей на сайте и передавать их по первому требованию в ФСБ.

К списку действий пользователей, согласно закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации» относятся голосовые сообщения, письменный текст, изображения, видео и электронные сообщения пользователей, которая хранится в течение полгода с момента их публикации.

Если эта информация по требованию силовиков не будет передана им, Роскомнадзор может запретить работу сервиса в России, заблокировав его, пишет РБК.

Отметим, что Badoo является крупнейшей в мире социальной сетью для знакомств, в которой на данный момент зарегистрировано 345 млн пользователей из разных стран. Ежемесячная активная аудитория сервиса составляет 60 млн человек.