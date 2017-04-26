В Прикамье заключенный взял в заложники девочку-подростка

08:41 26 апреля 2017 0

Девочке угрожали ножом (архивный снимок) Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Пермском крае мужчина, отбывающий наказание в колонии поселении, подозревается в захвате заложников. По версии следствия, 27-летний молодой человек, пользуясь правом свободного передвижения по территории поселка Красный берег, схватил на улице девочку 2004 года рождения.

Мужчина достал нож, посадил жертву в стоявшую неподалеку машину и начал угрожать насилием и девочке, и водителю автомобиля, от которого требовал вывезти их с территории поселка и исправительного учреждения. Все это произошло днем в минувшие выходные, уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.

Осуществить задуманное осужденному помешали местные жители. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Злоумышленника задержали и отправили в штрафной изолятор. В отношении мужчины, неоднократно судимого за совершение разбоев и краж, возбуждено дело по статье «захват лица в качестве заложника совершенный в целях понуждения к совершению действий, совершенное с применением предметов используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Все обстоятельства преступления устанавливаются, специалисты собирают доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.